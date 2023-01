OM : Dieng prend le pouvoir, Longoria va en baver

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM devrait encore se montrer actif cet hiver sur le marché des transferts au rayon des arrivées. Mais les Phocéens veulent également prolonger certains de leurs joueurs.

Pablo Longoria est au travail sur le marché des transferts depuis le début du mois de janvier. Le président espagnol de l'OM espère encore pouvoir renforcer l'effectif d'Igor Tudor. Un élément offensif est courtisé et des discussions seraient même en bonne voie. Aussi, le club phocéen cherche à préparer son avenir. Et certaines situations ont déjà changé. Presque pas utilisé lors de la première partie de saison, Bamba Dieng pourrait connaitre un autre destin dans les prochaines semaines. En effet, l'OM souhaite le prolonger, lui dont le contrat expire en juin 2024. Mais contrairement aux derniers mois, c'est bien le Sénégalais qui semble avoir la main face à son club. C'est du moins ce que pense son ancien coach à Diambars, Bruno Rohart.

Dieng, l'OM est maintenant prévenu !

Lors de quelques mots échangés avec Wiwsport, le technicien a en effet rappelé que la direction phocéenne n'avait plus les mains libres pour décider de l'avenir du Sénégalais. « Je sais que c’est un garçon fiable et très sérieux. La preuve en est que l’OM est en train de changer son fusil d’épaule. Ils se sont rendu compte d’avoir fait une erreur. Maintenant, l’Olympique de Marseille va tout faire pour le prolonger. Leurs rapports de force sont en train de s’inverser. C’est lui qui a maintenant les choses en main. C’est à lui de prendre les décisions qu’ils estiment meilleures », a notamment indiqué Bruno Rohart, qui espère surtout que son ancien joueur va enfin pouvoir s'épanouir au plus haut niveau au sein d'un projet taillé pour lui. L'été dernier, Dieng devait déjà rejoindre Nice mais la visite médicale n'avait été concluante. Reste à savoir quelle sera la future décision de l'attaquant de 22 ans, auteur de seulement 10 petits matchs cette saison avec l'OM. Par le passé, des clubs de Premier League ont aussi manifesté un intérêt pour le recruter.