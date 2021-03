OM : Diego Costa était bien à ça de signer à Marseille

Dans : OM.

En août 2017, Jacques-Henri Eyraud enflammait les supporters de l’OM sur RMC en évoquant une potentielle arrivée de Diego Costa à Marseille.

Sur le plateau de Breaking Foot à l’époque, celui qui était président de l’Olympique de Marseille lâchait une petite bombe au sujet de l’ex-attaquant de l’Atlético de Madrid. « Ce qui me plait chez ce joueur, c'est son caractère, sa grinta, son sens du combat. C'est quelque chose qui se marierait très bien avec l'OM » avait lâché l’ex-patron du club phocéen. Quelques semaines plus tard, Andoni Zubizarreta présentait finalement Kostas Mitroglou aux supporters, rien à voir avec le bouillonnant et redoutable Diego Costa. Quatre ans plus tard, Jacques-Henri Eyraud est revenu sur cet épisode, que de nombreux supporters olympiens lui ont reproché.

Dans les colonnes de So Foot, Jacques-Henri Eyraud a persisté et signé en faisant savoir que l’Olympique de Marseille avait bel et bien mené des discussions approfondies avec l’international espagnol. Selon l’ancien président phocéen, celui qui a porté les couleurs de Chelsea était prêt à baisser son salaire pour rejoindre le projet de l’OM… mais pas suffisamment pour que l’opération aboutisse. « Oui, ça a failli se faire. Andoni Zubizarreta a poussé les négociations assez loin. Diego Costa était prêt à consentir une baisse de salaire, mais cela n’a pas suffi » a lancé Jacques-Henri Eyraud. La suite, on la connait avec les signatures de Kostas Mitroglou et de Valère Germain, catalogués comme de véritables flops à Marseille en attaque. Depuis le mois de janvier 2021, les supporters de l’OM espèrent que ce fiasco du « grand attaquant » est enfin terminé grâce à la signature d’Arek Milik, auteur de deux buts en trois titularisations depuis sa venue en provenance de Naples.