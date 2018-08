OM : Deux concurrents à l'OM s'effondrent pour Mario Balotelli !

Dans : OM, Mercato, OGCN.

Vendredi, la piste qui menait Mario Balotelli à Parme a pris du plomb dans l'aile, le club italien faisant savoir que les exigences financières pour réaliser le transfert de l'attaquant italien de Nice étaient trop importantes. Et cette fois c'est une autre destination évoquée pour Super Mario qui semble s'écrouler d'un seul coup. Car si Mino Raiola aurait bien vu le buteur transalpin sous le maillot du Borussia Dortmund, ce n'est pas le cas de l'entraîneur du club allemand.

Car c'est désormais Lucien Favre, l'ancien coach de Mario Balotelli à Nice, qui a pris les commandes de la formation allemande. Et comme le rappelle Manu Lonjon, le technicien suisse n'est pas vraiment le supporter numéro 1 de l'international italien. « Dans les derniers mois à Nice, Favre n’en pouvait plus de Balotelli, c’était vraiment très très chaud entre eux. Ils avaient du mal à se supporter, et vois mal comment Favre pourrait se le retaper à Dortmund », a expliqué le spécialiste du mercato sur Yahoo. Et les échos en provenance de Nice confirment cette version des faits. L'Olympique de Marseille voit deux concurrents disparaître d'un seul coup...