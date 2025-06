OM ‍: Deux clubs mystères foncent sur Greenwood

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Meilleur buteur de l’OM avec 21 buts cette saison, Mason Greenwood a retrouvé l’Angleterre le temps de se préparer à la nouvelle saison. On ignore toutefois s’il sera toujours Marseillais à la fin du mercato.

L’été dernier, l’Olympique de Marseille a pris un vrai risque en posant 25 millions d’euros sur la table pour s’offrir Mason Greenwood en provenance de Manchester United. Le talent du joueur n’a jamais été remis en question, mais l’attaquant anglais de 23 ans sortait d’une période difficile avec une polémique extra-sportive qui l’a brutalement éjecté des Red Devils et de la Premier League de manière générale. L’OM a bien fait de tenter le coup puisque Greenwood a réalisé une saison exceptionnelle, envoyant son équipe à la 2e place de Ligue 1 grâce à ses 21 buts en championnat.

Gomes x Greenwood ⚽️ pic.twitter.com/UAPcWBS0Vc — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) June 12, 2025

L’heure est maintenant de savoir si l’ancien joueur de Getafe va rester à Marseille. La question se pose selon The Sun, qui nous apprend que Mason Greenwood est rentré chez lui en Angleterre cet été, où il travaille actuellement sa condition physique avant la reprise avec l’OM fixée le 7 juillet prochain par Roberto De Zerbi. Le média britannique l’affirme, « au moins deux clubs non identifiés » en Premier League sont très intéressés par le joueur olympien. Les recruteurs anglais sont toujours très attentifs aux performances de Mason Greenwood, et l’envie ne leur manque pas de faire revenir Outre-Manche celui dont le talent a peu d’équivalents dans les centres de formations anglais.

L'Angleterre surveille toujours Greenwood

Les clubs intéressés prennent toutefois le soin d’avancer masqués et guettent avec attention les réactions du public aux différentes rumeurs faisant état d’un retour de Mason Greenwood en Premier League. Car aucun club ne semble vouloir prendre le risque de se mettre tous ses supporters à dos en faisant revenir un joueur dont les galères extra-sportives pourraient nuire à l’image du club qui osera le recruter. Des préoccupations qu’ignorent pour l’instant l’OM, qui compte sur son joueur pour la saison à venir avec le retour de la Ligue des Champions. En cas de départ, Pablo Longoria sera en tout cas très gourmand, visant au moins les 60 millions d’euros puisque 50% du montant du futur transfert devra être reversé à Manchester United.