OM : Des banderoles anti-Eyraud fleurissent à Marseille !

Dans : OM, Ligue 1.

Même si l'Olympique de Marseille ne jouera au Vélodrome que le dimanche 1er septembre prochain, ce sera contre l'AS Saint-Etienne en clôture de la 4e journée de Ligue 1, les supporters phocéens sont déjà plutôt chauds. En effet, ce week-end des banderoles sont apparues autour du célèbre stade de la cité phocéenne, et ce n'était pas à la gloire de Jacques-Henri Eyraud et des dirigeants de l'OM. « On ne badine pas avec l’OM - Direction démission », ou bien « L’OM c’est pas Disney » avec un dessin représentant le président de l'Olympique de Marseille avec des oreilles de Mickey. Du côté des fans marseillais on juge de plus en plus sévèrement la politique mise en place par Jacques-Henri Eyraud, lequel est désormais vu comme un homme de marketing et pas vraiment le dirigeant idéal pour un club de football comme Marseille. A priori, Frank MCourt n'a cependant pas l'intention de céder à la vox populi.