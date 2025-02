OM ‍: De Zerbi menace le PSG

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Cette fois, ce n'est pas de la rigolade. Fort de son effectif actuel, Roberto De Zerbi annonce que l'Olympique de Marseille doit désormais viser le titre la saison prochaine et ne plus se contenter d'être dans l'ombre du PSG.

Sauf miracle, l'OM ne sera pas champion de France cette saison, le Paris Saint-Germain, encore invaincu en Ligue 1, comptant dix longueurs d'avance sur le club phocéen alors qu'il ne reste plus que treize journées de championnat. Mais, l'entraîneur italien l'a clairement dit, il n'a pas l'intention de jouer les seconds rôles en Ligue 1 et si Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont sérieusement renforcé l'Olympique de Marseille, c'est pour enfin être un challenger capable de renverser le PSG comme Montpellier, Lille et Monaco ont réussi à le faire. En marge de la victoire de l'OM à Angers, qui a quasiment assuré la présence de Marseille en Ligue des champions la saison prochaine, Roberto De Zerbi a prévenu Paris qu'il faudrait compter avec l'OM.

L'OM ne va plus faire rire longtemps le PSG

Si cela fait sourire les supporters du PSG, qui ont pris l'habitude d'entendre que l'Olympique de Marseille allait être un concurrent sérieux, Roberto De Zerbi n'en a que faire et le technicien transalpin a clairement annoncé la couleur. « Si on n'a pas cette ambition de viser plus haut, ça peut être frustrant et même humiliant. Les objectifs peuvent ne pas être atteints, évidemment, ce n'est pas grave. Si on veut faire partie de l’OM, il faut avoir de l'ambition, cette obsession de regarder devant nous, avec humilité quand même, avec respect toujours. C'est quelque chose, pas forcément tout de suite, mais dans mon aventure à l'OM, au même titre que Mehdi Benatia, Pablo Longoria, mais aussi Rulli, Rabiot, Hojbjerg, Bennacer et Kondogbia, nous ne sommes pas là pour finir deuxièmes », a très clairement prévenu Roberto De Zerbi. De quoi forcément mettre le feu sur les réseaux sociaux et susciter l'espoir de la fin d'une disette qui s'éternise depuis la victoire en Coupe de la Ligue en 2012.

𝙑𝙞𝙘𝙩𝙤𝙞𝙧𝙚 𝙞𝙢𝙥𝙤𝙧𝙩𝙖𝙣𝙩𝙚, 𝙟𝙤𝙞𝙚 𝙘𝙤𝙡𝙡𝙚𝙘𝙩𝙞𝙫𝙚 ✨ pic.twitter.com/apKIkVHofa — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 9, 2025

« Bravo Roberto. Au moins tous les autres clubs font avec les moyens du bord. On a pas des millions et on répond présents! Roberto a de l’ambition et aime ce qu’il fait et pas pour le fric Ce n’est pas avec des millions qu’on gagne la LDC … on en a la preuve en L1 », s'enthousiasme un supporter marseillais sur X après les propos de Roberto De Zerbi. Mais forcément, du côté des fans parisiens, on veut vite doucher l'enthousiasme du coach italien de l'OM. « Quand tu terrasses l’ogre angevin forcément, tu te sens pousser des ailes », répond un dénommé Baba. L'espoir fait vivre et De Zerbi a raison d'assumer ses objectifs.