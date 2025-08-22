OM ‍: De Zerbi envoie balader la mère de Rabiot

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Très attendu en conférence de presse ce vendredi midi, Roberto De Zerbi a répondu aux déclarations récentes de la mère d’Adrien Rabiot, sur le départ de l’OM après son altercation avec Jonathan Rowe à Rennes.

Le feuilleton Adrien Rabiot a animé la semaine de l’Olympique de Marseille avant le match contre le Paris FC ce samedi au Vélodrome. A l’instar de Jonathan Rowe, l’international français a été placé sur la liste des transferts par le club phocéen. Une décision radicale qui a provoqué la furie de Véronique Rabiot, mère et agent du joueur formé au Paris Saint-Germain. Cette dernière a tiré à balles réelles sur les dirigeants olympiens ces 48 dernières heures, accusant notamment les dirigeants de l’OM Pablo Longoria et Medhi Benatia de ne pas avoir toujours été irréprochables. L’exemple de Mason Greenwood a également été pris par Véronique Rabiot, qui regrette qu’une seconde chance ait été offerte à l’attaquant anglais après ses problèmes personnels mais pas à son fils après la bagarre avec Jonathan Rowe à Rennes. Des propos auxquels Roberto De Zerbi a répondu à 24 heures de la réception du Paris FC ce samedi au Vélodrome.

De Zerbi vole au secours de Longoria et Benatia

« Je n’ai jamais vu ça dans un vestiaire, je ne savais pas quoi faire. Et tout ça pour un match ? Je pense qu’il faut remettre les choses dans l’ordre. Sur un lieu de travail, deux employés se frappent comme dans un pub anglais, que doit faire l’employeur ? Soit la suspension, soit le licenciement. On a attendu lundi avant de rendre notre décision, qui était nette et juste. En attendant de voir si il y avait du regret chez les joueurs concernés. Avant eux, il y a le coach et la direction, le club passe avant tout. C’est une décision courageuse de la part des dirigeants qui sera bénéfique sur le long terme. Je lis des choses concernant les déclarations de l’entourage de Rabiot qui sont fausses. Quand sa mère attaque le président et le directeur sportif, ça m’énerve » a d’abord livré Roberto De Zerbi avant de conclure.

La comparaison avec Greenwood énerve De Zerbi

« Je soutiens le club, il n’y avait pas d’autre issue. Lundi, quand on a communiqué la décision aux joueurs, c'était temporaire. Ensuite, ça a dégénéré à cause de l'entourage. Il existe une hiérarchie. Que la mère de Rabiot se permette de dire qu'on a donné une deuxième chance à Greenwood... C'est fou. On parle de vie privé, ce n'est pas juste de parler d'autres pesonnes. Donc quand la mère de Rabiot dit que j'aboie, c'est vrai comme on le voit dans la série, mais je suis aussi capable d'embrasser, de montrer à Rabiot qu'on est derrière lui. Il y a 10 jours, quand il cherchait une maison, je lui ai dit que je lui donnais ma maison d'Aix en Provence et moi je vais à l'hotel. Je l'ai fait pour lui. Mais je ne dois pas me prostituer pour un joueur qui nous fait gagner des matchs » a estimé l’entraîneur de l’OM, furieux des accusations du clan Rabiot et de l’attitude de sa mère dans le cas présent. Si l’on se posait encore la question, il ne fait plus aucun doute que le divorce est bel et bien consommé entre l’international français et l’OM.