OM ‍: De Zerbi dégoûté, il ne reviendra jamais en France

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a lourdement chuté à Auxerre en Ligue 1 ce samedi soir. Les Phocéens se pensent encore victimes de décisions arbitrales injustes, ce qui commence à écoeurer Roberto De Zerbi.

L'OM a subi la loi d'Auxerre ce samedi en Ligue 1. Une lourde défaite qui met fin à la belle dynamique des Phocéens en championnat. Encore une fois, les hommes de Roberto De Zerbi ne digèrent pas certaines décisions arbitrales, comme l'expulsion de Derek Cornelius ou l'oubli d'un penalty suite à une faute sur Quentin Merlin. Roberto De Zerbi en personne a fait part de son indignation et même de son intention de ne jamais revenir entrainer en France lorsqu'il partira de l'Olympique de Marseille.

Roberto De Zerbi écoeuré par le football français

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

En zone mixte, l'ancien entraineur de Brighton a en effet balancé sans sourciller : « Je suis Italien, et moi, après l’Olympique de Marseille, je n’entraînerai plus en France. C’est un problème dans le Championnat. Si les Français sont satisfaits de cet arbitrage, tant mieux pour eux. Mais aujourd’hui, c’était scandaleux. L’arbitre n’était pas serein pour arbitrer ce match à cause des polémiques, sans doute (…) Personne n’a été au niveau dans le corps arbitral, pour un match de ce niveau-là. J’espère que le carton rouge de Cornelius ne sera pas vu à l’extérieur de la France, parce qu’il donne vraiment une mauvaise image du football français ». A noter que Pablo Longoria est lui allé plus loin en remettant en cause l'intégrité des arbitres et a même insulté le championnat de France. Le président espagnol de l'OM pourrait écoper d'une très longue suspension. Pas idéal pour avancer dans la sérénité pour les hommes de Roberto De Zerbi, qui doivent impérativement sécuriser leur place en Ligue des champions. Et pour l'entraineur italien, il y a un projet sur plusieurs années qui devrait lui permettre de rester en France encore quelques temps.