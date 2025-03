OM ‍: De Zerbi a une seule raison de partir

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le nom de Roberto De Zerbi est évoqué ces dernières heures dans les colonnes de la presse italienne, le coach de l’OM étant une cible de l’AC Milan en cas de départ de Sergio Conceiçao.

Un an seulement après son arrivée à l’Olympique de Marseille, où il a signé pour trois saisons, Roberto De Zerbi est-il déjà sur le départ ? Il est bien trop tôt pour l’affirmer, même si les intérêts se multiplient pour le technicien italien. Dans la short-list de Manchester United en cas de départ de Ruben Amorim, Roberto De Zerbi est également l’une des cibles de l’AC Milan, qui réfléchit déjà à mettre un terme à sa collaboration avec Sergio Conceiçao, comme révélé par la Gazetta dello Sport. Mais du côté de Roberto De Zerbi, on ne se laisse pas perturber par tout ce qui se dit autour. Au contraire, l’entraîneur italien est focalisé sur la saison en cours de l’OM, un club qu’il n’a pas du tout l’intention de quitter selon La Minute OM.

Milan AC - Juventus, une guerre qui fait trembler l'OM https://t.co/v2cdHqVnLl — Foot01.com (@Foot01_com) March 1, 2025

Pour le compte X, généralement bien renseigné sur l’actualité du club phocéen, un départ de l’ex-entraîneur de Brighton n’est pas du tout à l’ordre du jour. Seule une non-qualification pour la prochaine Ligue des Champions pourrait rabattre les cartes et encore, cela n’est pas encore certain. « Roberto de Zerbi se sent très bien à l’OM ! il n’a pas l’intention de partir surtout si l’OM joue la Champions League la saison prochaine. Le projet est bien structuré par les dirigeants qui apprécient le travail du coach » a publié le compte insider afin de calmer la panique des supporters marseillais, inquiets pour la plupart après les informations de la presse italienne quant à l’intérêt de l’AC Milan.

De Zerbi certain de rester à l'OM en cas de qualification en C1

En cas de qualification en Ligue des Champions, il n’y aura donc pas vraiment de suspense sur le fait que Roberto De Zerbi reste à Marseille pour une seconde année. Des interrogations pourraient en revanche exister si l’OM venait à échouer dans sa quête de qualification en Ligue des Champions. D’autant que cela serait un terrible échec alors que le club olympien débute ce mois de mars à la seconde place du classement derrière le PSG mais devant ses poursuivants tels que Lille, Monaco, Lyon ou encore Nice.