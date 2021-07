OM : Coutinho, une clause de 20ME bonne pour Longoria ?

Dans : OM.

Le FC Barcelone ne sait plus vraiment quoi faire de Philippe Coutinho dont la valeur sportive et financière s'est écroulée. Dans ce contexte, l'Olympique de Marseille pourrait avoir son mot à dire, même si ce ne sera pas simple.

« Coutinho Mission Impossible », en Espagne on n’est pas tendre avec le joueur brésilien du FC Barcelone au moment où le Barça tente d’assainir ses finances en vidant une partie de son vestiaire. Il est vrai que le joueur brésilien de 29 ans coûte une montagne d’or au Barça avec des performances sportives qui sont proches du néant. Renfort le plus cher de l’histoire du club catalan, lequel avait déboursé 120 millions d’euros plus des bonus à hauteur de 40 millions d’euros afin de le faire venir de Liverpool, Philippe Coutinho enchaîne les saisons fantomatiques. Pour Joan Laporta, la vente du joueur formé au Vasco de Gama est une priorité qui ressemble pourtant à la fameuse mission impossible évoquée dans les médias. Payé 20 millions d’euros par saison, Philippe Coutinho présente un autre souci majeur pour le Barça, et c’est ce qui pourrait pousser Barcelone à réduire son appétit pour un transfert.

Comme le rappelle AS, une clause signée avec Liverpool lors du mercato d’hiver 2018 prévoit que lorsque Philippe Coutinho aura joué 100 matchs avec le Barça, le club catalan devra payer 20 millions d’euros de bonus aux Reds. Et à ce jour, le Brésilien en est à 90 matchs sous le maillot blaugrana. Autrement dit, les dirigeants barcelonais sont clairement décidés à se séparer du joueur en faisant tout pour aider le club susceptible de recruter Coutinho. C’est évidemment là que le nom de l’Olympique de Marseille est cité, Mateu Alemany, le directeur du football du Barça, étant très proche de Pablo Longoria. Bien évidemment l’OM ne peut pas assumer le salaire XXL de Philippe Coutinho, mais à ce stade de gâchis financier Barcelone pourrait accepter de prendre en charge une partie du salaire de son joueur, histoire de ne pas franchir cette fameuse barre des 100 matchs. Reste à savoir si Marseille est tenté de recruter l’international brésilien qui n’a plus joué depuis le mois de décembre, et n’a jamais retrouvé son lustre d’antan depuis son départ de Liverpool.