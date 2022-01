OM : Courbis éjecte Luis Henrique au mercato

Dans : OM.

Titulaire à Lens samedi (0-2), Luis Henrique a de nouveau déçu les supporters de l’OM, qui attendent davantage de l’attaquant brésilien.

Jugé comme très prometteur à son arrivée à l’Olympique de Marseille il y a un an et demi par le président phocéen Pablo Longoria, Luis Henrique peine à exploser. Titulaire à Bordeaux il y a deux semaines, l’ancien attaquant de Botafogo était de nouveau dans le onze de départ de l’OM pour le déplacement à Lens samedi soir lors de la 22e journée de Ligue 1. A Bollaert, Luis Henrique n’a pas été catastrophique mais à l’évidence, le Brésilien ne pèse pas assez sur les matchs de l’Olympique de Marseille. C’est pour cela que selon Rolland Courbis, le club phocéen doit prêter son jeune ailier de 19 ans.

Courbis encourage Luis Henrique à partir en prêt

LUIS HENRIQUE VS LENS 22/01/22



Sans rendre une copie extraordinaire, Luis Henrique a montrer qu'il mérite de la patience, 20 ans..

« Je pense qu’il faut que Luis Henrique trouve le bon club pour être prêté, c’est mieux pour lui et pour l’OM. Il doit y avoir chez lui une marge de progression qui doit exister. Mais en ce moment c’est trop haut pour lui, il y a une crise de vertige pour lui d’être à l’Olympique de Marseille » a estimé Rolland Courbis, à qui il est arrivé de sévèrement critiquer Luis Henrique sur l’antenne de RMC comme lors du match entre Marseille et Bordeaux, durant lequel « Coach Courbis » avait même ironisé en expliquant que Luis Henrique jouait pour les Aquitains et donc contre l’OM. Mais à Marseille, la patience est de mise avec un joueur cajolé par Pablo Longoria.

Luis Henrique 🇧🇷 ne pose pas la question d'un départ, même sous la forme de prêt.



Le brésilien ne pense qu'à l'OM et reste persuadé que son heure viendra.



Pablo Longoria est convaincu par son potentiel.



(@apereira__ / Foot Mercato)



🗞️ https://t.co/9q4OltiPdb pic.twitter.com/W31c42cLtF — BeFoot (@_BeFoot) January 24, 2022

« Il est vrai que la situation de Luis peut ouvrir à des discussions. Mais il a besoin de jouer et je pense qu'il a la possibilité de le faire ici. C'est un joueur qui a un impact physique important, se crée des espaces. On a confiance en l'avenir de Luis, il va se développer. Il n'a que 20 ans et on croit beaucoup en lui » confiait au sujet de Luis Henrique le président marseillais Pablo Longoria en marge de la conférence de presse de présentation de Cédric Bakambu il y a une dizaine de jours. Avec, justement, la signature de l'international congolais, Luis Henrique va cependant avoir un concurrent de taille sur le côté gauche à Marseille désormais. Le retour de blessure de Konrad va également lui mettre des bâtons dans les roues. Autant dire que Luis Henrique devra élever son niveau de jeu s'il veut continuer à jouer lors de la seconde partie de saison à Marseille...