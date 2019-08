OM : Coup de tonnerre, Frank McCourt songe à vendre Marseille !

Dans : OM, Ligue 1.

Englué dans une situation financière compliquée, l’Olympique de Marseille doit faire face à la menace du fair-play financier, et se retrouve totalement bloqué en cette période de mercato estival. Dans l’idéal, le club devrait vendre afin de renflouer ses caisses mais pour l’heure, 21 ME seulement ont été récupérés grâce aux ventes de Lucas Ocampos et de Clinton Njie. De l’argent quasiment immédiatement réinvesti pour s’offrir Dario Benedetto et Alvaro Gonzalez. La situation n’est donc pas idéale et cela, Frank McCourt l’a bien compris.

A tel point que selon le spécialiste Romain Molina, le propriétaire américain de l’OM ne serait plus totalement fermé à une vente du club dans un avenir proche. « J’ai quelques échos importants. McCourt a confirmé que s’il y a une offre, il va l’étudier, ce qui n’était pas forcément le cas avant. Je peux le confirmer de source sûre » a indiqué le journaliste, dont les informations sont généralement assez fiables, et qui lâche une véritable bombe en ce début de saison de Ligue 1. Reste à voir si dans un avenir proche, l’OM pourrait s’engager dans un nouveau processus de vente comme cela fût le cas il y a tout juste trois ans avec le départ de Margarita Louis-Dreyfus et l’arrivée donc, de Frank McCourt.