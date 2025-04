OM ‍: Coup de théâtre pour Luis Henrique ‍!

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Les rumeurs concernant une vente de Luis Henrique continuent de s’intensifier. Aux dernières nouvelles, plusieurs grandes écuries de Premier League ont fait savoir à l’Olympique de Marseille leur volonté de s’offrir les services du Brésilien.

Malgré son immense raté qui aurait probablement changé toute la physionomie du match face à l’AS Monaco, Luis Henrique a une très belle cote sur le marché des transferts. En cause, une saison brillante réalisée sous les couleurs du club phocéen. Avec l’arrivée de Roberto De Zerbi, l’ancien de Três Passos est devenu un élément incontournable de la formation marseillaise. A tel point que de nombreux cadors européens se sont penchés sur son cas. Jusqu’à présent, l’Inter Milan semblait être tranquille en tête de la course après le léger désintérêt du Bayern Munich, mais c’était sans compter l’arrivée brutale de plusieurs clubs de Premier League. Cette concurrence est une aubaine pour l’Olympique de Marseille.

Luis Henrique fait rêver la Premier League

Avec 9 buts inscrits et 8 passes décisives délivrées depuis le début de la saison, Luis Henrique apparait comme une alternative de choix pour les cadors européens à la recherche de dynamisme pour leur attaque. Selon les informations de Caught Offside, le Brésilien attise désormais les convoitises d’Arsenal, tandis que Give Me Sport y ajoute celles de Newcastle et d’Aston Villa. Ces trois clubs de Premier League font de l’ombre à l’Inter Milan qui pensait avoir les choses en main avec une offre de près de 30 millions d’euros en préparation.

Avec l’arrivée de plusieurs clubs de Premier League sur le dossier Luis Henrique, l’OM va probablement tenter de faire monter les enchères. En espérant quand même pour Pablo Longoria et Medhi Benatia que leur joueur sortira la tête de l’eau lors des derniers matchs de la saison. Car en ce moment, on ne peut pas dire qu’il fasse tout pour améliorer sa cote sur le marché des transferts.