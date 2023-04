OM : Clauss a séché ses larmes, il revient

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Au fond du trou après sa non-sélection pour la Coupe du monde au Qatar, Jonathan Clauss peine à retrouver son meilleur niveau à l’OM.

Ces dernières semaines, Jonathan Clauss a affiché un niveau décevant à l’Olympique de Marseille. La principale explication se situe sans doute dans sa non sélection pour la Coupe du monde 2023 au Qatar avec l’Equipe de France. Tout proche du groupe tricolore, le piston de l’OM a finalement fait les frais du changement tactique de dernière minute de la part de Didier Deschamps, lequel a opté pour une défense à quatre dans laquelle Jonathan Clauss n’a pas sa place selon le sélectionneur national.

L’ancien joueur du RC Lens a mis du temps à s’en remettre mais semble un peu mieux ces deux dernières semaines. Correct à Lorient en jouant à droite il y a une semaine, Clauss a livré une bonne performance dimanche soir contre Troyes, cette fois à gauche en lieu et place de Nuno Tavares. Un match salué par son entraîneur Igor Tudor, pour qui Clauss mérite toujours autant de revenir en Equipe de France.

Clauss enfin de retour au top à l'OM ?

« C’est un joueur qui a la capacité de jouer sur les deux côtés, et ça ne change rien pour lui. C’est important de voir le niveau auquel il joue. Lors des deux derniers matchs, il a joué à son niveau, c’est-à-dire à celui d’un joueur de l’équipe de France. Avant cela, c’est vrai qu’il était un peu en-deçà de ses performances. J’espère qu’il va pouvoir jouer les sept derniers matchs avec constance et à son niveau. C’est ce qu’il faut s’il veut retourner en équipe nationale » a analysé Igor Tudor, ravi par la prestation de Jonathan Clauss à gauche contre Troyes alors que le Croate avait titularisé le très bon Issa Kaboré à droite dimanche soir au Vélodrome.

🎙 @DanielRiolo : "Il était temps que Kaboré aie sa chance. Clauss tout le monde voyait qu'il était en perte de vitesse, je trouve qu"il fait des bons matchs de l'autre côté. Le choix des 5 de derrière m'a plu ce soir." pic.twitter.com/Mp1rnqmIVm — After Foot RMC (@AfterRMC) April 16, 2023

Un constat partagé par Jonathan Clauss lui-même, lucide sur sa situation et qui reconnait en avoir bavé après sa non sélection pour le Mondial. « Jouer à gauche ? Il faut savoir s'adapter. J'ai essayé de faire les choses du mieux possible et le plus simplement possible. L'entente avec Alexis et Kolasinac était plutôt correcte. J'ai une période un peu compliquée. Il y a l'aspect physique et l'aspect mental. Mes saisons se ressemblent un petit peu. J'y travaille. Notamment en dehors pour switcher sur le côté positif, reprendre du plaisir, ça en fait partie » a-t-il fait savoir. De toute évidence, il sera crucial pour l’OM dans ce sprint final de pouvoir compter sur un Jonathan Clauss bien dans sa tête et à 100 % de ses capacités pour aider Marseille à accrocher le podium.