OM : Premier avertissement donné par l'OM à ce renfort à 10ME

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Recruté pour 10ME en provenance de l’Etoile Rouge au mercato, Nemanja Radonjic est à la peine en ce début de saison à l’Olympique de Marseille.

Titularisé pour la première fois contre Lille dimanche soir, l’international serbe a réalisé quelques gestes techniques de classe. Mais globalement, sa prestation fût décevante. Interrogé par RMC Sport, un membre de l’Olympique de Marseille a recadré l’ancien attaquant de l’AS Roma, lequel doit clairement « comprendre le haut niveau », et vite.

« Il n’est pas encore prêt pour enchaîner les matchs, et il faut qu’il comprenne ce qu’est le haut niveau, avec la nécessité de vite lâcher son ballon et de travailler défensivement » a confié ce membre de l’OM, bien conscient que Nemanja Radonjic est encore assez loin du niveau espéré en interne. Face à Limassol en Ligue Europa jeudi, il devrait retrouver le banc de touche puisque selon L’Equipe, Rudi Garcia va ressortir son bon vieux 4-3-3 avec, pour la première fois, une association Gustavo-Strootman au milieu. Remplaçants contre Lille, Dimitri Payet et Maxime Lopez devraient également débuter la rencontre… aux dépens de Nemanja Radonjic.