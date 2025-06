OM ‍: Cette opération trop belle pour être vraie se complique

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM négocie avec l’AC Milan un second prêt d’Ismaël Bennacer mais le club olympien n’est plus seul à courtiser l’international algérien.

Prêté par l’AC Milan à l’Olympique de Marseille en janvier dernier, Ismaël Bennacer a soufflé le chaud et le froid dans la cité phocéenne. Medhi Benatia et Pablo Longoria ont refusé de payer les 12 millions d’euros de son option d’achat pour le recruter définitivement, ce qui ne veut pas dire pour autant que Bennacer n’est plus le bienvenu à Marseille. Au contraire, l’OM aimerait trouver un accord avec l’AC Milan pour faire venir l’international algérien sous la forme d’un prêt pour la seconde année consécutive, avant de lever une éventuelle option d’achat en juin 2026.

L'OM tente un coup diabolique avec Bennacer https://t.co/ohYFz74lGz — Foot01.com (@Foot01_com) June 9, 2025

Le club lombard n’y est pas opposé sur le principe, mais le dossier pourrait basculer dans les semaines à venir selon la Nazione. En cause, l’intérêt suscité par Ismaël Bennacer en Série A, où la Fiorentina pourrait être d’accord pour payer un transfert sec à l’AC Milan, qui privilégierait alors cette solution. Le média nous apprend que l’OM, qui refuse pour l’instant de lâcher le moindre centime pour acheter Ismaël Bennacer, est désormais en concurrence avec la Viola.

La Fiorentina veut aussi Bennacer

Stefano Pioli est fortement pressenti pour devenir dans les jours à venir le nouvel entraîneur de la Fiorentina, et le coach italien se verrait bien retravailler avec Ismaël Bennacer, qu’il a entraîné à l’AC Milan. L’international algérien a de bonnes relations avec Stefano Pioli et pourrait voir cette solution d’un bon oeil, même s’il semble toujours donner sa préférence à l’Olympique de Marseille pour le moment. Dans le camp des dirigeants phocéens, on va donc suivre tout cela de près, en espérant que la volonté du joueur permette à l’OM de récupérer gratuitement Ismaël Bennacer la saison prochaine.