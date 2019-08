OM : Cette attaque gratuite contre Benedetto fait mal

Dans : OM, Mercato.

La victoire à Nice a permis à l’Olympique de Marseille de sauver son début de saison, qui devient tout juste correct. De quoi souffler un bon coup après le 0-0 à Nantes marqué par le pénalty manqué par Dario Benedetto. Depuis, l’Argentin s’est repris avec un solide match sur la Côte d’Azur, et un but précieux pour ouvrir son compteur. Pas de quoi provoquer l’extase chez Nabil Djellit, pour qui l’Argentin est surtout un joueur correct de Ligue 1, et donc très moyen pour l’OM.

« Benedetto, un grand attaquant ? A écouter certains, on dirait que cela devient un exploit de faire un bon match quand on est le numéro neuf de l’Olympique de Marseille. C’était tellement le désert à ce poste à Marseille que l’on s’enflamme sur Benedetto. Mais contre Nice, il a rendu une copie comme Laborde ou Delort auraient pu le faire, ni plus ni moins. J’attends beaucoup plus d’un attaquant de l’OM. Benedetto ? Je pense que c’est un bon attaquant mais non, ce n’est pas un crack. C’est un mec qui va dépendre de ce qu’il va se passer autour de lui », a livré le journaliste de France Football, qui rejoint donc les consultants pas du tout convaincus par l’ancien de Boca Juniors. En attendant de voir si leur version change, comme celle de Pierre Ménès qui a reconnu récemment que Benedetto n’était peut-être pas si mauvais que cela.