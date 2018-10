OM : Ce Marseillais qui a refusé de disputer le Mondial

Dans : OM, Equipe de France, Mondial 2018.

Il a eu la possibilité de disputer une Coupe du monde cet été, mais a préféré dire non. C’est l’histoire racontée par Bouna Sarr dans les colonnes de L’Equipe ce jeudi. L’ancien ailier, reconverti au poste de latéral droit par Rudi Garcia, épate dans cette nouvelle fonction, au point d’avoir récemment été présélectionné chez les Bleus. Mais c’est sous un autre maillot que le Franco-Sénégalais aurait pu être en Russie l’été dernier. En effet, le défenseur de l’Olympique de Marseille a révélé avoir été contacté, un peu sur le tard, par Aliou Cissé, le sélectionneur des Lions de la Teranga, auquel il n’a pas donné suite.

« J’y ai réfléchi. C’est arrivé d’un coup, peu de temps avant la liste, j’ai dû prendre une décision sur un délai très court. Ce n’était pas facile, d’autant que j’ai eu mes problèmes d’épaule (luxation), il fallait se faire opérer. C’est dur de refuser une Coupe du monde, je connaissais de nombreux joueurs du Sénégal, un très bon groupe. Je ne regrette pas, j’assume mes choix. Je veux franchir des paliers. J’ai été encouragé par mon ami Kenny Lala (Strasbourg), mon ancien coach Albert Cartier (à Metz), mais aussi par William Gallas, qui a un œil pro et assez d’expérience pour me juger à ce niveau-là. Je dois être plus concentré sur la durée d’un match. Garder cet apport offensif qui est ma force et un plus pour l’équipe, et continuer à apprendre défensivement. J’ai délaissé les objectifs statistiques en même temps que mon job d’attaquant, mais l’idéal, ce serait de ne perdre aucun duel à chaque match, en un contre un », a promis un Bouna Sarr qui prend visiblement son rôle de défenseur très à cœur. Et personne ne s’en plaindra.