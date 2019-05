OM : Ce joueur va rapporter des millions d'euros, sa valeur explose !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Dans une situation financière très délicate, l’Olympique de Marseille se prépare à vivre un mercato très difficile.

Et ce n’est pas le classement (6e) de l’équipe de Rudi Garcia qui va arranger les choses. Ainsi, plusieurs grosses ventes seront nécessaires pour renflouer les caisses. Et si on parle souvent de Morgan Sanson, de Florian Thauvin ou de Maxime Lopez, un autre Marseillais est devenu très « bankable » sur le marché des transferts au cours des derniers mois. Il s’agit de Boubacar Kamara, lequel s’est imposé comme un titulaire indiscutable en défense centrale.

La preuve, d’après l'Observatoire du football CIES, qui a répertorié tous les jeunes talents des cinq grands championnats, le défenseur marseillais est le 17e joueur de moins de 20 ans ayant la valeur marchande la plus importante. Pour le CIES, Boubacar Kamara vaut désormais 26 ME sur le marché des transferts. Mais à n’en pas douter, il faudra au moins proposer le double à Jacques-Henri Eyraud pour le convaincre de lâcher sa principale pépite du centre de formation, qui était notamment dans le viseur d’Arsenal et du Borussia Dortmund avant la signature de son premier contrat professionnel, en mai 2017.