OM : Ce défenseur lynché injustement, ce n'est pas Balerdi

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Blacklisté par Igor Tudor ces dernières semaines, Eric Bailly a joué quelques minutes face à Strasbourg dans un moment très faible pour l’OM.

Alors que Marseille gagnait 2-0 en infériorité numérique, Igor Tudor a fait un choix très surprenant en fin de match contre Strasbourg en faisant sortir Alexis Sanchez pour faire entrer un défenseur en la personne d’Eric Bailly. Sans que l’international ivoirien soit coupable de quoi que ce soit, ce changement a étonné et a surtout été fatal à l’OM, qui a tout à coup reculé de 30 mètres et qui a offert à Strasbourg plusieurs balles de but. Les Alsaciens en ont profité pour marquer deux fois en une minute et ont accroché miraculeusement le match nul au Vélodrome. La gestion du cas Eric Bailly interroge à Marseille. Totalement blacklisté par Igor Tudor depuis son match raté face au PSG, le défenseur sous contrat avec Manchester United a subitement été relancé pour 10 minutes tandis que d’autres joueurs comme Leonardo Balerdi, très critiqué par les supporters, sont systématiquement titulaires malgré plusieurs erreurs au cours de la saison.

La gestion du cas Bailly fait bouillir Di Meco

C’est à rien n’y comprendre selon Eric Di Meco, pas tendre avec Igor Tudor sur le plateau de BFM Marseille au sujet de la gestion d’Eric Bailly, prêté avec option d’achat par Manchester United à l’OM cette saison. « Ce qui fait que Strasbourg n’allongeait pas le jeu avant les changements de Tudor, c’est que tu avais Sanchez et Malinovskyi qui pressaient et qui gênaient les premières relances et les longs ballons. Ce deuxième but, je l’ai vu arrivé car on défendait uniquement dans notre défense avec un garçon comme Bailly qui manque de confiance. Lui, on ne lui a vraiment pas fait de cadeau, il n’était pas prêt (contre le PSG), on le fait jouer, derrière on le sort alors que certains restent titulaires toute l’année en faisant des boulettes. On fait entrer Bailly, ce qui devait arriver est arrivé et on l’a payé cash. Tudor n’est vraiment pas en forme en ce moment, on peut le dire d’autant plus que lorsqu’il était en forme, on l’a encensé et on l’a mis en avant » a lancé Eric Di Meco, qui juge qu’Igor Tudor n’est pas forcément très inspiré dans ses prises de décisions ces dernières semaines, soulignant plusieurs choix incohérents récemment comme l’utilisation par exemple de Clauss à gauche et de Nuno Tavares à droite. Il va assurément falloir que le Croate se reprenne s’il veut garder la deuxième place qui est actuellement la propriété de l’OM car derrière, Monaco et Lens ne sont pas loin.