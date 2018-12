OM : Ce buteur parfait file tranquillement sous le nez de l'OM au mercato

Dans : OM, Mercato, Liga.

Recruté pour 40 ME à l’été 2016, Michy Batshuayi n’a jamais vraiment eu sa chance à Chelsea, son style atypique ne convenant ni à Antonio Conte, ni à Maurizio Sarri.

A se demander pourquoi le club londonien l’a recruté. Quoi qu’il en soit, le buteur belge s’était montré à son avantage lors de son prêt au Borussia Dortmund, ce qui n’avait pas empêché les Blues de le prêter à nouveau pour la saison entière, cette fois-ci du côté de Valence. Mais cette aventure se passe très mal pour l’ancien joueur de l’OM, qui ne fait plus partie des plans de Marcelinho. Le club espagnol aimerait le renvoyer en Angleterre, mais selon AS, la requête en ce sens a été refusée par Chelsea.

Le club anglais s’est montré limpide : si jamais Michy Batshuyai devait changer de club, ce serait uniquement une solution trouvée par Valence, avec les mêmes conditions. Le message est passé et dans les prochains jours, Los Ché vont ainsi faire un tour de table pour offrir les services du Diable Rouge pour la fin de la saison. L’OM, qui cherche encore et toujours un buteur, est forcément évoqué, mais pour le moment, le journal espagnol annonce surtout le forcing de l’AS Roma, du Milan AC et de l’AS Monaco. Qu’attendent donc les dirigeants marseillais pour venir dans ce dossier ? C’est en tout cas la question que se posent les fans de l’OM.