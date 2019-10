OM : Carine Galli taille durement Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

L'Olympique de Marseille va devoir battre Lille et Lyon en Ligue 1 pour se relancer après son fiasco à Paris. Pour Carine Galli, l'OM se voit trop beau.

L’Olympique de Marseille a pris une claque face au Paris Saint-Germain, mais l’OM ne comptait pas vraiment sur les trois points au Parc des Princes. Cependant, le club phocéen va désormais jouer contre Lille et Lyon, qui seront des vrais adversaires dans la course au podium. Mais pour Carine Galli, là encore les Phocéens sont trop ambitieux, car la consultante de la chaîne L’Equipe ne voit pas l’Olympique de Marseille comme un candidat sérieux à une des trois premières places de Ligue 1, lesquelles sont synonymes de Ligue des champions. Et Carine Galli d’expliquer son pessimisme.

« Le problème à la base, c’est que c’est toujours une erreur quand tu débutes une saison et que tu expliques que l’objectif c’est le podium sinon c’est une saison ratée. Le problème c’est que la réalité de Marseille sur les dix dernières années c’est d’être plus souvent hors du podium que sur le podium. Ils vendent aux supporters des choses qui sont difficilement réalisables. Aujourd’hui, Marseille a un effectif extrêmement réduit, tu parles de mouiller le maillot ou de mettre des brins, mais tu n’as plus des Anguissa, des Ocampos, des joueurs que je ne les pleure pas du tout, mais quand tu vois un Strootman qui ne l’a jamais fait, quand tu vois les profils d’un Sanson, d’un Lopez si tu veux aller à la bagarre t’es battu d’avance (…) Ils ont fait un mercato intelligent avec Benedetto et Alvaro Gonzalez, mais il y a des manques que l’OM ne pourra jamais combler, notamment en milieu de terrain, mais c’est leur choix ils ont recruté comme ils ont voulu. Ils doivent bien faire contre Lille et Lyon, mais je pense que la place de l’Olympique de Marseille n’est pas sur le podium. Quand tu prends Payet et tu paies 1 tonne, tu te plantes dès le début. Si tu finis 4e ce sera déjà bien », a expliqué une Carine Galli qui ne va pas remonter le moral des fans de l’Olympique de Marseille.