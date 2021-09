OM : Cambriolage, au tour de Boubacar Kamara

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Il n'y a pas de trêve pour les malfaiteurs, puisque Boubacar Kamara a reçu de la visite à son domicile en son absence. Bilan du larcin, des dégâts et c'est tout.

Si l’on parlait beaucoup de Boubacar Kamara du côté de Marseille ces derniers jours, c’est surtout parce que le jeune milieu de terrain de l’OM avait refusé un transfert en Premier League dans les ultimes heures du mercato. Mais ce lundi, et ce n’est pas une bonne nouvelle pour le club phocéen, RMC annonce que comme certains de ses coéquipiers dans le passé, Camara a constaté que son domicile marseillais avait fait l’objet d’une intrusion en son absence. Dans un premier temps, les malfrats ont d’abord brisé les caméras de surveillance, puis ils ont forcé et ouvert la porte du garage de la maison de Boubacar Kamara, enfin ils ont tenté d’ouvrir de force des volets, sans y parvenir. Selon le média, ce cambriolage a visiblement tourné court, puisque le joueur de l’Olympique de Marseille n’a constaté aucun vol à l’intérieur de son logement, mais uniquement des dégâts matériels.

Kamara après Luan Peres, les braqueurs marseillais ne chôment pas

Même si l’OM a décidé il y a plus d’un an, et face à une série de larcins, de sécuriser le logement de ses joueurs, Boubacar Kamara n’est pas le premier footballeur phocéen à être l’objet d’une telle « visite ». Il y a en effet moins d’un mois, c’est Luan Peres, lequel venait à peine de signer avec l’Olympique de Marseille, qui avait lui aussi été la cible de cambrioleurs. Ces derniers avaient cette fois fait main basse notamment sur des vêtements de luxe. Régulièrement, et pas qu'à Marseille, les footballeurs attirent les malfaiteurs, ces derniers étant évidemment bien conscients que l'occasion est belle de mettre la main sur des bijoux et autres objets de luxe. Mais de plus en plus les clubs déploient une grosse sécurité, notamment les soirs de match pour éviter cela.