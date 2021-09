OM : Caleta-Car provoque la furie de Longoria

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Dans la dernière ligne droite du mercato, l’Olympique de Marseille aurait aimé se séparer de Boubacar Kamara ou de Duje Caleta-Car.

Et pour cause, la DNCG a exigé une vente de la part de Pablo Longoria afin de pouvoir homologuer le contrat d’Amine Harit, prêté par Schalke 04. Finalement, aucun joueur n’a fait ses valises lors du dernier jour du mercato, ce qui ne devrait toutefois pas empêcher l’OM de compter l’ex-Nantais dans son effectif. La journée de mardi a été remplie de frustration pour Pablo Longoria, car contrairement aux semaines précédentes, les offres sont arrivées pour ses joueurs à forte valeur marchande que sont Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car. C’est sans surprise l’international croate qui était le plus poussé vers la sortie après une offre à hauteur de 18 millions d’euros transmise par les Anglais de Wolverhampton.

Caleta-Car a refusé les Wolves... et Valence

Très rapidement, le vice-champion du monde 2018 a néanmoins fait savoir à sa direction qu’il n’avait pas l’intention de signer dans le club de Premier League. Duje Caleta-Car vient d’avoir un enfant et a privilégié la stabilité de sa famille plutôt que de tenter une aventure risquée en Angleterre. A en croire le journal L’Equipe, Pablo Longoria avait par la suite trouvé une porte de sortie plus sexy à « DCC » avec une offre du FC Valence. Le président de Marseille était convaincu que cette offre était la bonne et que le Croate allait faire ses valises, permettant au club phocéen de récupérer près de 20 millions d’euros. Mais c’était sans compter sur l’obstination de Duje Caleta-Car, bien décidé à rester à Marseille en dépit de son temps de jeu qui s’annonce faiblard au vu de la concurrence (Saliba, Luan Peres, Balerdi, Alvaro). Le quotidien national croit même savoir que le refus catégorique de Caleta-Car a provoqué la colère de Pablo Longoria, remonté après son défenseur et ses agents. Ambiance…