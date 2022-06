OM : Caleta-Car invendable, Sampaoli jubile

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Duje Caleta-Car est souvent annoncé sur le départ du côté de l'OM. Mais le Croate pourrait bien rester au moins une année de plus dans la cité phocéenne.

Recruté en 2018 par l'OM pour 19 millions en provenance de Salzbourg, Duje Caleta-Car ne laisse pas indifférent. Critique ou adulé, le Croate a soufflé le chaud et le froid dans la cité phocéenne. Mais ses quelques gros matchs et son fort potentiel attirent l'oeil de certains clubs européens. Il y a quelques mois, Caleta-Car aurait pu rejoindre la Premier League. West Ham, Liverpool ou encore Wolverhampton étaient en effet proches de le recruter. Mais malgré sa volonté de départ, couplée à celle de sa direction, DCC est toujours à l'OM. Et la saison passée, il était même l'un des joueurs phares de Jorge Sampaoli. De quoi donc retrouver de la confiance et vouloir terminer son travail proprement à Marseille.

Caletar Car finalement parti pour rester à l'OM

Rennes qui vend Aguerd pour + de 30M€ et Lille qui se sépare de Botman pour 37M€ et nous on arrive pas à se séparer de Caleta Car à - de 20M€

Un jour il faudra m’expliquer — Tonton Bielsa (@TontonBielsa) June 24, 2022

C'est en tout cas ce que nous apprend La Provence ces dernières heures. Le média français indique que Duje Caleta-Car s'imagine bien continuer à l'OM la saison prochaine, qui devrait être sa dernière sous le maillot phocéen. En fin de contrat en 2023, le défenseur de 25 ans sait que la Ligue des champions sera très attendue et qu'une belle exposition l'attend pour signer dans un prochain club. Estimé à 15 millions d'euros par l'OM, seule une belle offre peut convaincre la direction phocéenne de lâcher le Croate au mercato. Dans le cas contraire, DCC devrait donc rester à Marseille la saison prochaine. Une bonne chose pour Jorge Sampaoli, déjà pas certain que son club arrive à conserver William Saliba. En fin de prêt et reparti à Arsenal, l'international français est au coeur de tractations entre l'OM et les Gunners. D'après Florent Germain, l'OM est prêt à faire un effort pour William Saliba et est disposé à poser 25 millions d'euros pour convaincre Arsenal de lâcher sa pépite. Surtout que Pablo Longoria et son équipe sont désormais débarrassés des contraintes de la DNCG. Il faudra également à l'OM trouver de belles affaires pour ne pas gâcher ses chances en Ligue des champions. Fabrizio Romano confirmait ces dernières heures l'intérêt des Phocéens pour Bryan Gil (Tottenham) et Nuno Tavares (Arsenal).