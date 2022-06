OM : Caleta-Car au cœur d’un gros chantage au mercato ?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En fin de contrat dans un an, Duje Caleta-Car ne sera pas retenu par l’OM en cas de belle offre lors de ce mercato estival.

Les dirigeants de l’Olympique de Marseille vont-ils vivre un remake de l’épisode Boubacar Kamara, parti pour zéro euro à Aston Villa, avec Duje Caleta-Car ? En fin de contrat dans un an, l’international croate était proche d’un départ l’été dernier mais est finalement resté à Marseille. Très bon sur le terrain, il a grandement contribué à la qualification de l’OM pour la phase de groupes de la Ligue des Champions. Néanmoins, sa situation contractuelle pose un problème à Pablo Longoria, qui a répété à plusieurs reprises qu’il ne souhaitait plus avoir de joueur en fin de contrat dans un an dans son effectif. La donne est donc très claire pour Duje Caleta-Car, invité à trouver un club cet été afin que l’OM s’y retrouve avec une indemnité de transfert avoisinant les 10 à 15 millions d’euros. Ces derniers jours, le FC Séville a été associé au Croate de l’OM mais selon Tuttosport, son avenir pourrait s’écrire en Italie.

L'OM met la pression au Torino

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Adriana Ćaleta-Car (@adrianadurdevic)

Le média transalpin croit savoir que le Torino est très intéressé par le profil de Duje Caleta-Car afin de compenser un éventuel départ de Gleison Bremer, lequel est courtisé par de nombreux cadors européens cet été. Pablo Longoria et les dirigeants du Torino entretiennent une très bonne relation et se sont récemment rencontrées pour un autre joueur de l’OM, à savoir Luis Henrique. Justement, l’avenir du Brésilien pourrait bien être lié à celui du Croate. Et pour cause, le Torino envisage de snober Luis Henrique afin de recruter Armand Laurienté (Lorient) dans le secteur offensif. Un choix qui chiffonne l’OM, dont les dirigeants pourraient se braquer alors qu’un accord total avait été trouvé pour le transfert de Luis Henrique. Dans le cas où le Torino renoncerait à ce deal, Marseille pourrait prendre la décision de mettre un terme à toutes les négociations en cours avec le club italien, y compris en ce qui concerne Duje Caleta-Car. Autrement dit, l’OM envisage un package ou rien avec le Torino, qui se retrouve face à un énorme coup de pression de la part de Pablo Longoria, désireux de vendre les deux joueurs assez vite. Reste maintenant à voir si cette stratégie audacieuse paiera ou si le Torino, qui suit également Oumar Solet (Salzbourg), renoncera au transfert de Duje Caleta-Car.