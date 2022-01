OM : Caleta-Car à West Ham, envoyez les millions !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Excellent depuis plusieurs semaines, Duje Caleta-Car est devenu un taulier de Jorge Sampaoli à l’OM. Mais son départ en janvier reste possible.

Sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2023, Duje Caleta-Car est à ce jour l’une des plus grosses valeurs marchandes de l’effectif phocéen. Le président olympien Pablo Longoria ne serait pas contre un départ de l’international croate, en dépit de son statut de titulaire indiscutable, afin de s’éviter un dossier similaire à celui de Boubacar Kamara, qui arrive en fin de contrat dans six mois et qui a de grandes chances de partir sans rapporter un centime à Marseille. L’été dernier, l’Olympique de Marseille avait été sollicité par Valence ainsi que par plusieurs clubs de Premier League pour Duje Caleta-Car. Mais le vice-champion du monde 2018 avait pris la décision de rester à Marseille malgré la concurrence de Saliba, Luan Peres, Balerdi ou encore Alvaro. Six mois plus tard, les clubs anglais sont toujours sur les rangs pour « DCC » selon les informations obtenues par The Athletic.

West Ham très intéressé par Caleta-Car

Si, en son temps, Jacques-Henri #Eyraud n’avait pas donné autant de salaires démesurés à ses recrues, peut-être que des joueurs comme #CaletaCar accepteraient aujourd’hui de partir… Mais la soupe est bonne à l’#OM. — Alexandre Jacquin (@AJac13) August 31, 2021

Le média britannique dévoile ce lundi que West Ham est sur le point de transmettre une offre à l’Olympique de Marseille pour le transfert de Duje Caleta-Car lors de la dernière semaine du mercato d’hiver. A la recherche d’un renfort au poste de défenseur central, les Hammers surveillent le taulier de l’OM depuis de longues semaines. Et dans la dernière ligne droite du mercato, West Ham pourrait passer à l’action. Mais l’idée des Hammers est plutôt de récupérer Duje Caleta-Car sous la forme d’un prêt avec option d’achat, ce qui pourrait ne pas convenir à Pablo Longoria. En effet, le président de l’Olympique de Marseille acceptera de se séparer de l’un de ses titulaires à condition que cela rapporte de l’argent dans l’immédiat au club phocéen. La piste est donc à suivre de près dans les jours à venir, mais elle pourrait bien relancer totalement le mercato de Marseille que l’on pensait clos avec les départs d’Amavi et de Benedetto compensés par les arrivées de Kolasinac et de Bakambu.