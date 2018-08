OM : Ça y est, Abdennour a compris qu’il devait quitter l’OM

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Avec le recrutement de Duje Caleta-Car et l’émergence de Boubacar Kamara, l’OM semble plutôt bien armé en défense centrale, d’autant que le recrutement de Kevin Strootman va permettre à Rudi Garcia de faire redescendre Luiz Gustavo si besoin. Certains joueurs sont donc invités à faire leurs valises. C’est le cas de Tomas Hubocan, mais également d’Aymen Abdennour et de son salaire XXL. Prêté deux ans par le FC Valence la saison dernière, l’international tunisien ne voulait pas entendre parler d’un départ depuis le début du mercato.

Mais à trois jours de la fin du marché des transferts, la situation a visiblement (enfin) évolué, pour le plus grand plaisir de Jacques-Henri Eyraud. « Non utilisé à l’OM, l’entourage d’Aymen Abdennour travaille actuellement à lui trouver une autre alternative » annonce ce mardi Yahoo Sport, qui croit donc savoir que le défenseur central de l’Olympique de Marseille est désormais ouvert à un départ. De son côté, Foot Mercato confirme que l'ancien défenseur de Monaco veut retrouver du temps de jeu. En Espagne, deux clubs s'intéressent à lui : Leganès et Levante. Le défenseur olympien a également des touches en Turquie... et en France !