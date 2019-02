OM : Ça passe ou ça casse, Riolo lance un défi à Marseille

Dans : OM, Ligue 1, ASSE.

Accroché par le Stade Rennais ce week-end, l’Olympique de Marseille pourrait bonifier ce point en cas de succès contre Saint-Etienne dimanche prochain. D’autant qu’une victoire permettrait aux hommes de Rudi Garcia de dépasser les Verts, et de se rapprocher du podium. Interrogé sur RMC Sport, Daniel Riolo estime que les Marseillais sont à un véritable tournant de la saison, et que la victoire est indispensable face à Saint-Etienne pour définitivement basculer du bon côté, et s’offrir une fin de saison excitante.

Ce n’était pas gagné, il y a encore trois semaines. « L’OM a pris un bon point contre Rennes, car ils peuvent perdre ce match si Rennes a un peu plus de jus. C’est un bon point dans la série avec les matches qui arrivent. Pour moi le match capital est face à Saint-Etienne au Vélodrome dimanche. Si tu bats l’ASSE tu bascules du bon côté, la victoire est obligatoire. Ce match va être décisif pour la fin de saison des Marseillais » a confié le chroniqueur de l’After Foot, qui colle une belle pression aux partenaires de Mario Balotelli avant ce choc face à Saint-Etienne. Une rencontre qui pèsera également lourd pour la fin de saison des Verts…