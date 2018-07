OM : C'est nouveau, Marseille envisage la vente de Thauvin

Dans : OM, Mercato, Serie A.

A la recherche d’un ailier, l’AS Roma pensait bien l’avoir trouvé avec l’accord officialisé pour Malcom.

Mais au dernier moment, le Brésilien a changé de direction pour signer au FC Barcelone, et laisser la Louve avec un gros vide à combler. Monchi, directeur sportif du club italien qui a toujours eu un faible pour le championnat de France, a notamment ciblé Florian Thauvin. Un transfert qui semble impossible à réaliser, tant l’OM mise sur sa tête d’affiche offensive cette saison. Mais pourtant, un premier signal positif, ou négatif certainement pour les fans marseillais, a été donné.

En effet, TMW annonce que les premières discussions qui ont eu lieu entre les deux clubs n’ont pas donné lieu à un rejet massif de la part des dirigeants olympiens. Ces derniers sont ouverts à la discussion, et pourraient envisager un transfert si toutes les conditions sont réunies. Bien évidemment, il serait précipité d’annoncer une véritable ouverture pour le départ de « Flotov », mais les dirigeants marseillais ont peut-être envie de savoir jusqu’où sont prêts à monter certains clubs pour s’offrir le meilleur joueur de l’OM de la saison passée, et désormais champion du monde. Jacques-Henri Eyraud avait fait savoir la saison dernière, qu’il n’envisagerait pas de céder Thauvin sous la barre des 80 ME. Difficile de voir la Roma mettre le double de ce qui avait été convenu avec Bordeaux pour s’offrir Malcom, mais l'OM joue tout de même à un jeu dangereux face à une Roma énervée par l'épisode Malcom.