OM : Blessé au mollet, Sanson manquera trois matchs

Dans : OM, Ligue 1.

Et encore un coup dur pour l’Olympique de Marseille. Buteur contre Strasbourg (3-2) mercredi en championnat, Morgan Sanson s’est blessé au mollet droit. Le milieu de terrain a donc passé des examens qui ont révélé une déchirure. Une mauvaise nouvelle pour le Marseillais puisqu’il sera absent pendant 15 jours, a annoncé le club phocéen sur son site officiel. L’ancien Montpelliérain manquera les matchs de Ligue 1 à Lille dimanche puis face à Caen le 7 octobre. En plus du déplacement à Limassol en Europa League jeudi prochain. Voilà un souci en plus pour le coach Rui Garcia, peu épargné par les blessures et les suspensions.