OM : Blanc et Benitez, deux pistes « crédibles » pour Marseille !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

A la recherche d’un successeur à Rudi Garcia, les dirigeants de l’Olympique de Marseille explorent de nombreuses pistes.

Jacques-Henri Eyraud se sait attendu et n’a donc pas le droit à l’erreur dans ce dossier complexe à bien des égards. Entre les rumeurs d’agents, les réelles pistes et les appels du pied de certains coachs, il y a de quoi s’y perdre et c’est ainsi que l’OM a entre les mains une short-list de sept noms. Parmi eux, on y retrouve Laurent Blanc et Rafael Benitez. Peut-être les deux pistes les plus crédibles selon La Provence, qui estime que la venue de l’ancien entraîneur du PSG est possible. Tout comme celle de l’actuel manager de Newcastle en Premier League.

« Laurent Blanc apparaît comme un candidat crédible au vu de son expérience. Son exigence élevée dans le choix de ses prétendants lui a fait refuser plusieurs propositions depuis son départ du PSG. Rafael Benitez constitue également une piste crédible qui, de source anglaise, aurait été explorée récemment par l'OM. En poste à Newcastle, il plairait du côté de la Commanderie » explique le quotidien régional, qui évoque également la possibilité de voir Gabriel Heinze poser ses valises à Marseille. Sous contrat avec Vélez et courtisé par Newell’s, l’ancien Parisien dispose d’un accord avec sa direction pour partir en Europe en cas de belle offre. Ce qui rend la piste également très crédible pour Marseille, qui tient peut-être son trio final dans ce dossier du futur entraîneur.