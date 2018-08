OM : Bernard Lions prévient Giroud, il fait une grosse erreur au mercato

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Premier League.

En quête d’un avant-centre au mercato, l’OM a fait d’Olivier Giroud l’un de ses choix prioritaires. Mais comme il l’a confié au Dauphiné, l’attaquant tricolore n’a pas vraiment envie de revenir en France, malgré son statut de remplaçant à Chelsea. L’ancien buteur d’Arsenal fait-il une grosse erreur en refusant l’OM ? Cela ne fait aucun doute selon Bernard Lions. Pour le journaliste de L’Equipe, Olivier Giroud aurait « tout à gagner » en signant à l’Olympique de Marseille, où il pourrait devenir « l’idole » du Stade Vélodrome.

« Je comprends que Giroud veuille rester en Angleterre. Mais on sent que sa carrière est à un tournant, entre Chelsea, Arsenal et les Bleus… Imaginez, s’il arrive à Marseille. Il connait le contexte de ce club, la passion autour de celui-ci. Ce serait le n°9 idéal pour remplacer Bafé Gomis. Dans ce deal-là, il aurait vraiment tout à gagner. Il pourrait devenir l’idole du Vélodrome et aiderait forcément ce club qui cherche à grandir. Je pense que dans son esprit, revenir en France, c’est une régression. D’un côté, je comprends sa réflexion, mais ce serait extraordinaire d’avoir un nouveau champion du monde en France » a lancé le journaliste sur le plateau de la Chaîne L’Equipe. A l’évidence, on y verra beaucoup plus clair dans ce dossier à compter de vendredi matin puisque le mercato sera fermé en Angleterre et qui sait, Chelsea aura peut-être recruté un nouvel avant-centre…