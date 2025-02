OM ‍: Bennacer le génie, Dugarry n'a pas vu le même match

Dans : OM.

L'OM a ramené trois points précieux d'Angers ce dimanche soir en Ligue 1. Ismaël Bennacer aura eu le temps de se mettre en évidence et charmer les fans phocéens. Mais pas Christophe Dugarry.

Ismaël Bennacer a fait ses grands débuts avec l'OM ce dimanche soir sur la pelouse d'Angers. L'international algérien était très attendu par les fans et observateurs phocéens. L'ancien de l'AC Milan n'a pas déçu, distribuant le jeu à la perfection. Une bonne nouvelle pour l'Olympique de Marseille, même si la fragilité physique de Bennacer a de quoi faire peur. En tout cas, les Phocéens continuent leur bonhomme de chemin en Ligue 1 et ont fait le trou avec la concurrence. Pourtant, certains restent très agacés par le rendu des matchs de Marseille. C'est notamment le cas de Christophe Dugarry, qui n'est pas du tout satisfait par l'OM.

Dugarry déjà énervé par Bennacer, ça promet

Ce lundi sur l'antenne d'RMC, le consultant n'a pas fait dans la langue de bois, pourrissant même... Ismaël Bennacer, trop occupé selon lui à jouer derrière et faire des passes faciles : « Mais il tente d’avancer le jeu ? Il a fait que des passes derrière. On ne va pas commencer à dire que Gouiri et Bennacer, c’est des génies, des phénomènes. Hier, il a joué à deux à l’heure, il a fait que des passes à remiser et il n’avait pas le coffre. Gouiri et Bennacer meilleurs que Rongier ? J'attends de voir. Bennacer, on n'en sait rien. Rongier connait l'environnement de Marseille, il a aussi de l'expérience. Bennacer, c'est un joueur mais il a fait que remiser. On ne sait pas si ça va être un phénomène ». Ismaël Bennacer aura une nouvelle opportunité de convaincre Dugarry lors de la réception de l'AS Saint-Etienne le week-end prochain. Un adversaire qui lutte pour sa survie en championnat. Pour les autres, consultants et supporters marseillais, la performance de l'Algérien les a déjà convaincus.