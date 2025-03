OM ‍: Bennacer est une pépite, Milan a perdu gros

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Très en vue pour ses débuts à l’Olympique de Marseille, Ismaël Bennacer a sûrement donné des regrets au Milan AC. Le club lombard a prêté un milieu de terrain talentueux qui aurait pu rendre service à l’entraîneur des Rossoneri Sergio Conceição.

Sacré casse-tête à venir pour Roberto De Zerbi. Longtemps installé dans le onze, Valentin Rongier a encore prouvé face à Nantes (2-0) qu’il restait important pour l’Olympique de Marseille. L’entraîneur italien peut difficilement se passer de l’ancien Canari qui amène de l’équilibre à son équipe. Le problème, c’est que le renfort hivernal Ismaël Bennacer a toutes les qualités pour former un duo complémentaire avec Pierre-Emile Hojbjerg dans l’entrejeu.

L’international algérien a en effet réussi ses débuts avec le club phocéen. A tel point que l’ancien Milanais Djamel Mesbah ne comprend pas pourquoi les Rossoneri l’ont laissé filer. « Pour moi, Milan a perdu un joueur très fort et ça se voit déjà à Marseille, a commenté le compatriote d’Ismaël Bennacer sur le site de Milannews.it. Dans le football moderne, un joueur comme ça, en termes de qualité et de quantité, c'est rare. » Zlatan Ibrahimovic est peut-être du même avis. Mais le conseiller milanais rappelait le mois dernier que le milieu n’avait pas été poussé vers la sortie.

L'explication d'Ibrahimovic

« La situation d'Ismaël Bennacer est assez simple. C'était un joueur très important pour Milan, il a remporté deux trophées. Il n'a pas eu de chance avec des blessures qui l'ont éloigné des terrains pendant un certain temps. Il a essayé de revenir mais en réalité, c'est lui qui a cherché une nouvelle aventure. Dès qu'un joueur veut aller voir ailleurs, il ne doit pas rester ici. Parce que s'il a une idée, il a déjà la tête hors de l'équipe. Après ça, on a essayé de trouver la meilleure solution pour lui et pour nous. C'est simple », expliquait le Suédois.