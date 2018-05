OM : Benatia à Marseille, « c’est pas gagné », mais…

Ces dernières heures, la presse italienne s’est enflammée au sujet d’un transfert de Mehdi Benatia à l’Olympique de Marseille puisque selon les informations du Corriere dello Sport, le défenseur de la Juventus Turin a « de grandes chances » de jouer dans la cité phocéenne la saison prochaine. Info ou intox ? Une chose est sûre : Rudi Garcia, qui apprécie également le profil de Kostas Manolas (AS Roma) adore l’ancien défenseur central du Bayern Munich. Une information confirmée par Mathieu Grégoire, correspondant permanent du journal L’Equipe à Marseille.

Répondant à un supporter phocéen sur Twitter, le journaliste a confirmé que « le profil de Benatia plaît à Garcia ». L’information de la presse italienne n’est donc pas totalement farfelue. Mais le spécialiste du mercato de l’OM précise. « Il faudra payer la Juve et convaincre le joueur, ce n’est pas gagné » a nuancé Mathieu Grégoire. Pour rappel, les dirigeants transalpins réclameraient près de 25ME pour lâcher l’international marocain durant le mercato. Un obstacle de taille, surtout qu’Arsenal est également sur les rangs, Unai Emery étant totalement fan du joueur, double buteur en finale de la Coupe d’Italie contre le Milan AC il y a quelques semaines…

Benatia à l'OM ? Ça sent la merguez, on est d'accord ? — Un profil qui plaît à Garcia. Mais faut payer la Juve et convaincre le joueur, pas gagné https://t.co/MNoF1LtwFp