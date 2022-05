OM : Bamba Dieng en Allemagne, ça frissonne !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Champion d’Afrique avec le Sénégal cet hiver, Bamba Dieng a confirmé les espoirs placés en lui sous les couleurs de l’OM.

Auteur de 7 buts en 25 matchs de championnat, Bamba Dieng a été l’un des principaux atouts offensifs de l'Olympique de Marseille cette saison. Encore brouillon dans le dernier geste par moment, l’international sénégalais a cependant progressé sous la houlette de Jorge Sampaoli. Ses appels sont plus tranchants que jamais, son jeu dos au but s’est amélioré et le joueur de 22 ans est même devenu un joueur redoutable dans le jeu aérien. Lauréat du prix décerné par l'UNFP à l’auteur du plus beau but de la saison 2021-2022, le jeune phocéen attire logiquement plusieurs courtisans dans l’optique du prochain mercato. Suivi en Angleterre, où Newcastle apprécie son profil et ses qualités de vitesse, Bamba Dieng est également surveillé en Allemagne, un championnat qui adore les dévoreurs d’espace. C’est ainsi que selon Foot Mercato, Fribourg a manifesté son intérêt dans l’optique du prochain mercato.

Fribourg est très chaud sur Bamba Dieng

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Bamba (@dieng_ahmadou_bamba)

A ce jour, il n’est pas encore question d’une offre de la part du club allemand pour le transfert de Bamba Dieng. Cela étant, Fribourg s’intéresse de plus en plus fortement à l’attaquant de l’Olympique de Marseille, qui pourrait bientôt faire l’objet de discussions entre le club allemand et Pablo Longoria. Courtisé cet hiver, le joueur déniche au Diambars FC n’aurait pas été retenu s’il avait pris la décision de quitter l’OM. Et pour cause, le club phocéen est à la recherche de liquidités et ne s’opposera pas au transfert de Bamba Dieng en cas de belle offre. Aux yeux de Pablo Longoria, l’attaquant sénégalais est valorisé entre 10 et 20 millions d’euros sur le marché des transferts après sa belle saison de la confirmation, que ce soit avec Marseille ou avec le Sénégal. Une somme que les clubs de Premier League peuvent facilement atteindre. Reste maintenant à voir si Fribourg, qui ne dispose évidemment pas des moyens colossaux des clubs anglais, sera en mesure d’aligner une telle somme pour un joueur estimé à 8 millions d'euros par Transfermarkt.