OM : Balotelli veut l'Italie, Raiola veut l'Allemagne, et l'OM alors ?

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Serie A, Bundesliga.

Le feuilleton Mario Balotelli commence de plus en plus à ressembler à un navet lors de ce mercato. Et ce ne sont pas les dernières révélations de GazzaMercato qui vont changer l'image donnée par l'attaquant italien toujours sous contrat avec l'OGC Nice et celle de Mino Raiola, son très gourmand agent. Car le site spécialisé indique que Mario Balotelli n'a qu'une idée en tête lors de ce mercato, c'est de revenir jouer en Italie, où Super Mario veut prendre sa revanche. Mais si l'attaquant annoncé du côté de l'Olympique de Marseille depuis des semaines souhaite retrouver la Serie A, Mino Raiola aurait lui une autre destination en tête.

L'agent du buteur italien tenterait en effet de trouver une solution en Bundesliga. Car ces derniers jours, le Borussia Dortmund aurait fait connaître son désir de recruter un attaquant et pourquoi pas Mario Balotelli. Une opportunité sur laquelle Mino Raiola s'est bien évidemment jeté, le représentant de l'attaquant transalpin flairant la bonne affaire financière et sportive possible. On en est là ce vendredi dans l'interminable feuilleton Balotelli qui en attendant s'entraîne très sérieusement à Nice afin d'être au top lorsqu'il faudra débuter la saison en Ligue 1, en Serie A ou en Bundesliga.