OM : Balotelli s'éclate, ça va donner des idées à l'OM au mercato

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Auteur de deux buts en autant de titularisations, Mario Balotelli a réussi ses débuts avec l’Olympique de Marseille. Volontaire sur le front de l’attaque phocéenne, l’international italien fait preuve d’une attitude très positive depuis son arrivée sur la Canebière. Logique pour l’ancien buteur de l’OGC Nice, qui a confirmé sur l’antenne de RMC Sport qu’il attendait depuis des mois sa signature à Marseille. Visiblement, il n’y a pas que Marseille qui est sorti frustré du mercato estival…

« J’avais déjà cette idée d’aller à l’OM depuis plusieurs mois, Rudi Garcia me voulait cet été. Déjà l’année passée quand je suis venu jouer avec Nice, quand j’ai joué contre l’OM je savais que j’allais avoir un rapport quasi parfait avec les supporters. Ils doivent me laisser du temps, je vais m’améliorer et l’équipe va s’améliorer. Je me sens très bien dans cette équipe, c’est un groupe très compétitif. J’espère que nos rapports vont s’améliorer. On a besoin de jouer, de gagner. On espère que l’équipe va jouer le podium le plus rapidement possible. Il faut du temps » a expliqué le buteur de 28 ans. Balotelli est déjà comme un poisson dans l’eau à Marseille. Cela devrait donner des idées à Jacques-Henri Eyraud, lequel devra rapidement se positionner pour éventuellement prolonger celui qui n’a signé que 6 mois à l’OM.