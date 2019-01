OM : Balotelli, pour quoi faire ? Bouna Sarr préfère Germain

Dans : OM, Mercato.

Mario Balotelli à l’Olympique de Marseille, le feuilleton est relancé après l’échec du mercato estival.

D’après le journaliste italien Gianluca Di Marzio, l’attaquant s’apprête à quitter l’OGC Nice pour le club phocéen. La rumeur a donc animé la conférence de presse marseillaise, durant laquelle Rudi Garcia a botté en touche. De son côté, Bouna Sarr, plus bavard que son entraîneur, a ouvertement émis des doutes sur le niveau de Balotelli, en méforme physique et toujours muet depuis le début de la saison.

« Si je le juge sur la première partie de saison, il a eu quelques pépins physiques il me semble, il n’était pas au mieux, même statistiquement… Donc je ne sais pas si en venant, il nous apportera quelque chose, a prévenu le latéral droit. S'il vient je l’espère bien, mais s’il ne vient pas il faudra compter sur les joueurs déjà présents et faire en sorte que eux soient performants et nous apportent davantage. »

Sarr encourage Germain

Parmi les éléments auxquels pensent Bouna Sarr, Valère Germain a clairement ses faveurs.« Valère, c'est quelqu'un qui fait en sorte de rester positif, il continue à travailler, a complimenté l’ancien Messin. Il a connu de meilleures périodes, mais on fait en sorte de l'accompagner pour qu'il retrouve son meilleur niveau et la réussite. On le soutiendra jusqu'au bout. Ce n'est pas trop tard pour lui, il a encore de belles choses à nous montrer. » A croire que la signature de Balotelli ne ferait pas l’unanimité à l’OM.