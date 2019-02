OM : Balotelli fait du Totti, Garcia a totalement craqué

Dans : OM, Ligue 1.

Après ses victoires face à Bordeaux (1-0) et Dijon (1-2), l’Olympique de Marseille respire beaucoup mieux.

Au niveau comptable, le club phocéen s’est replacé dans la course aux places européennes. Et surtout, les Olympiens ont repris confiance. Un rebond également lié aux débuts réussis de Mario Balotelli auteur de deux buts sous ses nouvelles couleurs, et déjà parfaitement adapté au vestiaire de l’OM. Autant dire que l’attaquant italien fait le bonheur de Rudi Garcia.

« On savait que Mario était un bon coéquipier, cela nous a été confirmé avant qu’il arrive, a confié l’entraîneur marseillais. Tout le monde l’a bien intégré, il est disponible, souriant, il montre sa motivation, sa détermination. Tout va bien avec Mario, il faudra l’aider aussi dans les moments compliqués. Ma seule préoccupation c’est son état athlétique. Il est obligé de jouer des matchs, il a joué 90 minutes contre Dijon ce n’était pas prévu. Il a mis un jour de plus à récupérer mais il est épanoui, qu’il continue comme ça. »

Garcia s’emballe

Bien sûr, l’ancien Niçois ne donne pas seulement satisfaction dans le vestiaire. « Sur le jeu, il est différent de ce qu’on peut avoir, c’est un joueur de surface, il peut être un point d’appui aussi, il est capable de garder le ballon, a encensé Garcia, avant d’oser une comparaison très flatteuse. Mario a une belle vision du jeu, je retrouve un peu du Totti sur cet aspect-là du jeu. Il faut être proche de lui, lui amener du soutien. Il est capable d’orienter le jeu, mais il ne faut pas que cela soit préjudiciable pour sa présence dans la surface. » Après ça, les Italiens risquent de s’étouffer…