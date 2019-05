OM : Balotelli est un boulet pour Marseille, il dit au-revoir

Dans : OM, Ligue 1.

Attendu comme le Messie lors du mercato d'hiver, Mario Balotelli avait relancé les espoirs de l'Olympique de Marseille et de ses supporters. Mais à l'image de ses coéquipiers, le buteur italien a fini par se perdre, Super Mario laissant même remonter à la surface ses pires côtés. Et cela a été le cas vendredi soir au Vélodrome, lorsque dans un coup de folie l'attaquant de l'OM a fait un tacle totalement insensé sur Daniel Congré. Résultat, il a été logiquement expulsé, même si en plus Mario Balotelli n'a pas semblé comprendre la décision de l'arbitre.

Si après le match Valère Germain a vanté les qualités de son coéquipier italien, du côté de La Provence, on estime désormais que la blague Balotelli a assez duré. « Le bilan de Mario Balotelli ? Une bonne occasion manquée, et un carton rouge on ne peut plus mérité pour un tacle extrêmement dangereux sur Congré. Rapport rendement-prix désastreux. Ciao... », écrit Mario Albano, faisant référence au salaire colossal arraché par Mino Raiola à Jacques-Henry Eyraud afin de faire signer Mario Balotelli lors du marché hivernal des transferts. A priori, cette expulsion est le dernier acte fort de Super Mario à l'Olympique de Marseille et en Ligue 1. On va encore le répéter, quel gâchis !