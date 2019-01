OM : Balotelli est imprévisible, l'OM prend un risque XXL au mercato

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Priorité absolue de l’Olympique de Marseille sur le marché des transferts, Mario Balotelli est désiré par Rudi Garcia depuis l’été dernier.

Pourtant, l’international italien n’est pas le buteur le plus simple à gérer. Tout le monde a pu en témoigner à l’occasion du reportage de Canal Plus sur Patrick Vieira, dans lequel on voyait que le comportement du buteur italien n’était pas toujours irréprochable. Interrogé par France Football, Rolland Courbis se demande pourquoi Marseille a foncé tête baissée pour recruter l’attaquant de 28 ans, au comportement tellement imprévisible. S’il pense que Balotelli peut réussir à Marseille, l’ancien coach du MHSC estime que cela risque parfois de faire des étincelles dans la cité phocéenne…

« Pour moi, c’est un grand point d’interrogation. Quand on prend un joueur, on ne peut pas le dissocier de l’homme. Et, pour un entraîneur, il peut être un peu fatigant. J’ai vu le reportage de Canal+ sur son entraîneur Patrick Vieira, dans lequel il y a Balotelli... Ouh là là, ça n’avait pas l’air simple du tout ! Franchement, penser à cet attaquant dans la situation dans laquelle est l’OM actuellement, j’applaudis. Après, je n’ai pas de boule de cristal et, avec la magie du foot, peut-être qu’il va réveiller tout le monde » a expliqué un Rolland Courbis très curieux de voir ce que le mariage entre Mario Balotelli et l’Olympique de Marseille va donner. Avec des premiers éléments de réponse dès vendredi face au LOSC ?