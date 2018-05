Dans : OM, Mercato, OGCN, Ligue 1, Serie A.

Adil Rami était comme souvent d'humeur badine ce mercredi après-midi en conférence de presse avec l'équipe de France. Et le joueur de l'Olympique de Marseille n'a pas échappé à une question sur la rumeur qui circule sur la possible signature de Mario Balotelli à l'OM lors du mercato. Interrogé sur ce qu'il dirait à l'attaquant italien s'il l'avait en face de lui, Adil Rami s'est lancé dans une réponse malicieuse en...italien.

« Petit bâtard, viens avec nous. Nous allons gagner et vaincre ensemble, a lancé, avec un grand sourire, Adil Rami, avant, en français, de dire tout le bien qu’il pensait de Mario Balotelli qu’il croisera en fin de semaine à l’occasion du match amical entre la France et l’Italie C’est un joueur bourré de talent, athlétiquement et techniquement. Il a une très grosse frappe de balle et il est en confiance, on l’a vu cette saison à Nice et on l’a vu là avec la sélection. Je n’ai joué qu’une fois contre lui cette saison, lors du match retour de L1, et ça s’est plutôt bien passé pour moi, mais ça reste un joueur sur lequel il faut être attentif. Il donne parfois l’impression de ne pas avoir envie, mais les qualités, il les a pendant 90 minutes et à tout moment il peut faire la différence. »