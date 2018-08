OM : Balotelli ? Ce buteur de L1 préfère Germain...

Dans : OM, Mercato, Nîmes.

A la recherche d’un avant-centre au mercato, l’Olympique de Marseille tente toujours de recruter Mario Balotelli. Et pourtant, Rudi Garcia répète à longueur de conférence de presse que le poste d’avant-centre n’est pas prioritaire. Il faut dire que l’ex-coach du LOSC peut déjà compter sur Valère Germain et Kostas Mitroglou. Le premier cité n’a d’ailleurs rien à envier au buteur de l’OGC Nice selon Umut Bozok, qui affrontera Marseille avec Nîmes dimanche soir à 21 heures.

« Je lis que Balotelli pourrait arriver, ou d'autres comme Zaza ou Dembélé, qui sont des attaquants avec de très grandes qualités. Mais, je sais aussi que Monsieur Garcia ne privilégie pas forcément l'arrivée d'un attaquant, et cela veut dire qu'il compte quand même sur Germain et Mitroglou. Personnellement, je suis fan de Valère pour son style de jeu qui ressemble un peu au mien. J'aime ses déplacements entre les lignes et sa présence dans la surface. C'est un exemple à suivre pour moi » a-t-il confié au Phocéen, admiratif de celui qui a débloqué son compteur dès la première journée contre Toulouse. Et que Nîmes devra forcément surveiller… s’il est titulaire, Kostas Mitroglou ayant clamé haut et fort sa motivation, alors qu’il est annoncé à Besiktas.