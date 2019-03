OM : Balotelli avait déjà prévu comment humilier le PSG

Dans : OM, Ligue 1.

Cela a été la surprise, et pas la bonne, pour les supporters de l'Olympique de Marseille qui ont appris samedi soir le probable forfait de Mario Balotelli pour le Clasico de ce dimanche contre le Paris Saint-Germain. A priori blessé, l'attaquant italien n'était pas dans l'avion pour rejoindre la capitale, et même si son absence ne semble pas encore définitive, il y a peu de chances de voir Super Mario sur la pelouse du Parc des Princes, ce dernier étant à priori tombé en fin de semaine.

Pourtant Mario Balotelli attendait avec impatience ce rendez-vous face au PSG, au point même d'avoir déjà travaillé sur une nouvelle célébration, après celle d'Instagram et du pierre-feuille-ciseau. « Balotelli a en effet participé à tous les entraînements des derniers jours sans aucun souci. Il avait même imaginé une nouvelle célébration en cas de but au Parc au Princes », explique L'Equipe, qui n'affiche pas une grande confiance concernant la participation de l'ancien niçois à ce choc pour lequel il était très attendu. C'est une évidence, cette saison, il y eu un OM avec et sans Mario Balotelli, sauf surprise ce sera sans face au Paris SG et c'est bien dommage pour le spectacle, et peut-être pour le résultat.