OM : Balotelli au mercato, Raiola fait ce constat terrifiant

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Mino Raiola a mené la manoeuvre pour faire venir Mario Balotelli à l'Olympique de Marseille lors du mercato d'hiver, l'agent de Super Mario ayant longtemps soufflé le chaud et le froid afin de tirer le maximum d'argent de cette opération. Mais le contrat de l'attaquant italien se termine fin juin et les négociations vont donc reprendre pour savoir où jouera Mario Balotelli la saison prochaine, car sans ticket pour la coupe d'Europe il n'est pas évident que les dirigeants de l'OM feront d'énormes efforts pour conserver le buteur. Tandis que ces derniers jours le nom de l'ancien niçois a circulé du côté de Brescia, les nouvelles de ce dimanche sont moins excitantes.

En effet, le directeur adjoint de TuttoMercatoWeb affirme que Mino Raiola a bien compris que la carrière de Mario Balotelli commençait à décliner et qu'il fallait désormais penser surtout à signer un contrat juteux. « Brescia est une suggestion fascinante, mais aujourd'hui, un avenir en Chine ou en MLS est beaucoup plus probable, dans une ligue où un autre grand client de Mino Raiola est impliqué, à savoir Zlatan Ibrahimovic », explique Raimondo De Magistris, qui ne voit pas Mario Balotelli continuer à l'Olympique de Marseille, sauf si le club phocéen lui propose des conditions financières de gala. Et ce n'est pas dans l'air du temps...