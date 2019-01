OM : Balotelli à Marseille, un problème de plus pour Rudi Garcia

Dans : OM, Mercato, OGCN.

Mario Balotelli n'a pas encore signé à l'Olympique de Marseille, mais cela débat déjà beaucoup sur l'apport possible de l'attaquant italien de Nice s'il rejoint l'OM lors de ce mercato. Lors de Téléfoot, Bixente Lizarazu a été interrogé sur le choix de Jacques-Henri Eyraud de faire venir Super Mario durant ce mercato d'hiver. Et le champion du monde 98, et ancien joueur de l'Olympique de Marseille, ne masque pas ses gros doutes sur la manière dont Mario Balotelli va s'intégrer.

Pour Bixente Lizarazu, l'international transalpin est redevenu ingérable et hélas Rudi Garcia va devoir tenter d'y parvenir. « Balotelli à l'OM, c’est le mariage du feu avec la glace. Je pense que sur le très court terme, ça peut marcher. Mais on a vu que c’était vraiment très difficile de le gérer avec Patrick Vieira, il est même ingérable. Moi personnellement, je ne le ferai pas. C’est un problème de plus à gérer pour Rudi Garcia. C’est tenter de résoudre en urgence les erreurs de l’été dernier », a confié le consultant de TF1, pas vraiment emballé par cette idée du patron de l'OM et qui a des doutes sur la réussite à long terme de Mario Balotelli à Marseille....ou ailleurs.