OM : Balotelli à Marseille, merci qui ?

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

L'arrivée de Mario Balotelli durant le mercato hivernal a changé beaucoup de choses au sein de l'Olympique de Marseille.

Quand il a posé ses valises dans le club phocéen, le 23 janvier dernier, l'OM était en pleine crise. En manque de résultats pendant toute la première partie de saison, Marseille a retrouvé des couleurs depuis le début du mois de février. Tout cela grâce à Super Mario, auteur de cinq buts en sept matchs chez les Olympiens. Pour ce renouveau, qui place l'OM au pied du podium avant son Classique de dimanche contre le PSG, les supporters marseillais peuvent remercier... Didier Drogba. Vu que le buteur retraité éternellement annoncé de retour à Marseille pendant des années, a guidé Balotelli vers l'OM durant le dernier marché des transferts.

« J’étais très heureux de son arrivée, notamment car on en parlait depuis un certain temps déjà. On a parlé tous les deux et je lui ai dit : 'Fonce. Tu as cette opportunité, vas-y, c’est un club qui te fera du bien'. On voit aujourd’hui qu’il a recommencé à marquer et je suis content pour lui. La saison de l'OM ? La grosse saison de l’année dernière avec le parcours en Ligue Europa laisse des traces. Il y a des difficultés, mais je pense que c’est une année de transition et que l’équipe sera bien meilleure la saison prochaine », explique, sur le site de la LFP, l'ancien grand attaquant de l'OM, qui a donc trouvé son nouveau successeur en la personne de Balo. Mais pour que l'Italien marque autant son club que l'Ivoirien, il devra prolonger son contrat qui prend fin en juin prochain.