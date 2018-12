OM : Balotelli à Marseille, la porte s'ouvre un peu plus !

Dans : OM, Ligue 1, OGCN, Mercato.

Estimé à environ 3 ME par les dirigeants de l’OGC Nice selon les médias italiens, Mario Balotelli ne devrait pas faire de vieux os sur la Côte d’Azur.

Non retenu par Patrick Vieira pour le déplacement à Strasbourg samedi, l’international italien a lassé son entraîneur, lequel ne s’opposera pas à son départ durant le mercato hivernal. Toujours à la recherche d’un avant-centre capable de faire oublier les fiascos Germain et Mitroglou, l’Olympique de Marseille pourrait refaire son apparition dans le dossier. Mais cette fois s’ils veulent vraiment « Super Mario », les dirigeants phocéens pourraient rafler la mise…

« Mario nous a apporté tant de choses lors des deux premières saisons. Cette année, c'est plus complexe. On connaît les raisons... C'est une situation délicate, autant pour nous que pour lui. On va regarder ce qui peut se passer lors de ce mercato. Mario est sous contrat. On va regarder les choses tranquillement. Avec Mario, on ne se quittera pas fâchés. On se dit les choses tout simplement » a expliqué le président niçois Jean-Pierre Rivère dans les colonnes de Nice-Matin, ouvrant en grand la porte à un départ de sa star italienne. Toutes les cartes sont donc entre les mains de l’OM. Mais attention, certains clubs italiens dont la Fiorentina regardent également avec attention l’évolution de ce dossier complexe.